"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan genç oyuncu, 17 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı.

YAKLAŞIK İKİ AYDIR KOMADAYDI

Olay, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık iki aydır komada olan genç oyuncu, tedavi sürecinde önemli bir aşama kaydetti.

HAYATI TEMHLİKEYİ ATLATTI

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Yıldız komadan çıkarak hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisine bir süre daha devam edilecek olan Yıldız'ın, geçireceği bir dizi ameliyatın ardından taburcu edilmesi bekleniyor. Sevenleri ve hayranları, genç oyuncunun sağlığına kavuşması için dua ediyor.