Genç profesör evinde ölü bulundu. Eczacılık Fakültesi eski Dekanıydı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin eski Dekanı ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Uysal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uysal, genç yaşta profesörlük unvanı kazanan ve 2019'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak atanmıştı.

Uysal, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde yatağında ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiği tespit edildi.

Cenazesi, memleketi Isparta Eğirdir'de bulunan Hızırbey Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Uysal'ın vefatını Türk Eczacılar Birliği duyurdu. Türk Eczacılar Birliği tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bilgilendirme ve taziye mesajında, 'Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı (2019), Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD emekli Öğretim Üyesi çok değerli hocamız Prof. Dr. Mehtap Uysal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz.' denildi.

MEHTAP UYSAL KİMDİR?

Prof. Dr. Mehtap Uysal, Türk eczacılık camiasına büyük katkılar sağlamış emekli bir akademisyendi. Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Şeydim Mahallesi'nden olan Uysal, Ankara'da yaşamını sürdürüyordu. Annesi ve babası olan Remzi ve Hatice Uysal çiftinin kızıydı. Hayatının son dönemlerinde, maalesef kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. 58 yaşında vefat eden Uysal'ın, Kaan adında bir oğlu bulunuyor.

ÖZEL’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Prof. Dr. Mehtap Uysal için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Özel, paylaşımında “Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim, uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli arkadaşımız, hocamız Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Mehtap Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eczacılık camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.,