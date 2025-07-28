Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Nevşehir'de serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren 28 yaşındaki Ahmet Şimşek kayboldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Nevşehir Avanos ilçesinde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Şimşek, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Suda yüzen Şimşek, bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ali Karagöz, "Nehirde serinlemek için kardeşi ile birlikte yüzüyorlardı. Bir anda bağırtı duyduk. Baktım, ikisi birlikte gidiyordu. Birine yetişip, onu çıkardım ama diğerine yetişemedim. Ahmet suyun içinde kaybolup gitti" dedi.

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

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