Avrupa'nın önde gelen beş büyük liginde, 2025'te skora en çok katı veren 21 yaş altı (U21) futbolculara dair araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ın araştırmasına göre; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 5'ye yer aldı. Henüz milli takım tercihini açıklamayan, Almanya doğumlu Mert Kömür de listeye girdi.

Listenin ilk sırasında Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol futbolcusu Lamine Yamal bulunuyor. Yamal, 39 maçta 32 gol katkısı üreterek, maç başına 0,82 ortalamaya ulaştı.

Listede ikinci sırayı Paris Saint-Germain’in genç yıldızı Desire Doue aldı. 18 yaşındaki Fransız oyuncu, 39 karşılaşmada 13 gol ve 13 asistle toplam 26 skor katkısı sağladı.

Real Madrid formasıyla 31 maçta 7 gol ve 10 asiste imza atan yıldız oyuncu Arda Güler, 17 gol katkısıyla üçüncü oldu.

Arda Güler’i bir başka Türk oyuncu Can Uzun izledi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Uzun, 26 maçta 14 gole katkı verdi.

Beşinci sırada ise Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız bulunuyor. Yıldız, 31 maçta 13 gole katkı verdi.