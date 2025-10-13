Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Muhammed Damar'ın milli takım tercihini ay yıldızlı formadan yana kullanması için yapılan görüşmeleri Vincenzo Montella'nın bizzat yürütüyor.

MUHAMMED DAMAR'A SIKI TAKİP

Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giyen Muhammed Damar'ı uzun süredir takip eden Montella genç yetenekle sık sık temas kuruyordu.

MONTELLA DÜNYA KUPASI SÖZÜ VERDİ

Alman Sky Sports'un haberine göre; Montella, yakın zamanda Muhammed Damar'ı bir kez daha aradı ve bu kez genç oyuncuya Dünya Kupası sözü verdi. Eğer Muhammed Damar tercihini Türkiye'den yana kullanır ve A Milli Takım da Dünya Kupası'na giderse; Montella, ofansif orta saha oyuncusuna turnuva kadrosunda yer alacağının sözünü verdi.

GEÇEN SEZON DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Ağırlıklı olarak on numara pozisyonunda forma giyen Muhammed Damar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Bundesliga 2 ekibi Elversberg'te çıktığı 31 maçta 9 gol, 6 asistle oynayarak 15 gole katkı sunmuştu.

HOFFENHEIM İLE SÖZLEŞME UZATTI

Genç yıldız, bu performansıyla birçok kulübün takibine girse de kendisi için sunulan projesine inandığı kulübü Hoffenheim ile söleşmesini mayıs ayında 2029 yılına kadar uzattı.