Gençler satrançta yarıştı

İstanbul, Bahçelievler'de hizmet veren Özel Şafak Okulları bünyesinde 7 yıldan beri düzenlenen satranç turnuvası dün gerçekleşen mücadelelerle başladı.

İlkokul çağındaki satranç meraklılarının katılabildiği Piyonlar Kategorisi müsabakalarına Şehit Ömer Cankatar, Atatürk, Yayla, Koza, Mevlana, Medeni Berk, Muhittin Üstündağ, Emlak Konut, Bahçelievler ve Bakırköy Mimarsinan İlkokulları ile Bahçeşehir, Bilfen, Oğuzkaan, Aka, Era, Gökkuşağı ve Kültür Kolejlerinden toplam 88 öğrenci katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu il hakemi Kezban Saltık Öztürk'ün başhakem olarak görev aldığı turnuvanın hakem heyetinde Duygu Kurt, İrem Yağız, Fatih Mert, Tuğçe Nur Türken, Azize Yiğit, Hande Turan ve Şiir Arslan yer aldı.

Saat 9.00'da gerçekleştirilen teknik toplantıda yarışmacılara müsabakanın kuralları hakkında bilgi veren Kezban Saltık Öztürk, önemli olanın eğlenmek olduğunu vurguladıktan sonra öğrencilere keyif almalarını tavsiye etti.

Başhakemin ardından veli ve öğrencilere seslenen Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilci Yardımcısı Eyüp Araz, Rus edebiyatının önemli isimlerinden Puşkin'in "Yenildiğim 10 maçı galip geldiğim 1 maça değişmem" sözünü naklederek bütün katılımcılara başarılar diledi. Sözlerinin sonunda turnuvaya katılan bütün öğrencilere sonuç her ne olursa olsun madalya verileceğini söyleyen Araz, bütün öğrenci ve velilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Toplam 7 ayaktan oluşan turnuvanın her bir ayağından sonra öğrencilerin kafalarını dağıtmaları ve zihinsel olarak bir sonraki karşılaşmaya hazır olmalarını sağlamak için okulun bahçesinde çeşitli aktiviteler düzenlendi. Gençler bu aktivitelerde doyasıya gülüp eğlendi. 4. ayağın sonunda verilen geniş arada ise genç satranç tutkunlarına yemek verildi.

Her öğrencinin toplam 7 karşılaşmaya katılmasıyla tamamlanan turnuvada genel kategoride 7'de 7 yapan Okyanus Koleji öğrencisi Kerem Şahin birinci, 7'de 6 yapan Koza İlkokulu'ndan Fatih Demir ikinci, 7'de 6 yapan fakat ikinciden daha az maç puanı toplayan Şafak Koleji'nden Eymen Batu Alıç ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 7'de 6 yapan Era Koleji öğrenci Yüsra Özyılmaz birinci, 7'de 5 yapan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Sümeyye Celep ikinci ve Koza İlkokulu'ndan Yara Khdir ise 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyetle dördüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan İstanbul İl Temsilci Yardımcısı Eyüp Araz verdiği desteklerden dolayı Özel Şafak Okulları yönetimine teşekkürlerini bildirdikten sonra "Günlerdir öğretmen arkadaşlar durmaksızın çalışıyorlar. Masaları dizdiler, hazırladılar. Dün geç saatlere kadar -ki bunun öncesi de var- sizler, bizler için çalıştılar, çabaladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel örnekler güzellikleri çoğaltacak" diye konuştu.

Özel Şafak Okulları adına konuşan Müdür Yardımcısı Buse Kuzgun "Sayın velilerimiz katılımınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Katılan öğrencilerimizi de canı gönülden tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize spor dolu bir yaşam diliyoruz. Önümüzdeki turnuvalarda tekrardan görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verdi.