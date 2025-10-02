Gençlerde kalp krizi tehlikesi Tiktok'ta viral oldu! Uzmanlar uyarıda bulundu

Son araştırmalar, 18-44 yaş grubunda kalp krizi oranlarının yüzde 66 oranında arttığını ortaya koydu.

TikTok platformunda genç bireylerin kalp krizi deneyimlerini anlattığı videolar, son aylarda büyük bir patlama yaptı ve milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Bu videolarda, 20'li ve 30'lu yaşlardaki sağlıklı görünen kişiler, ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kollara yayılan uyuşma gibi belirtilerle karşılaştıklarını paylaştı. Bir videoda, 36 yaşında bir kullanıcı kalp krizi geçirdiğini anlatarak, "Günlük hayatımda hiçbir belirti yoktu" diye belirtti.

Benzer hikayeler, platformda "young heart attack" etiketi altında yüz binlerce kez görüntülendi ve gençler arasında farkındalık oluşturdu.

Uzmanlar, bu viral içeriklerin tam bir resim çizmediğini ifade etti. New York'ta çalışan kardiyolog Dr. Evan Levine, gençlerde kalp krizlerinin artmasının ardında stres, obezite ve reçeteli ilaçların yattığını vurguladı.

Levine, özellikle Adderall gibi uyarıcı ilaçların kalp ritmini bozabileceğini ve genç yetişkinlerde kardiyomiyopati riskini artırabileceğini belirterek, "Gençler, bu ilaçları performans artırmak için kullanıyor ama kalp için zehir etkisi yaratıyor" diyen Levine, bir çalışmada her 500 hastadan birinde bu tür sorunlar gözlendiğini ekledi.

Kalp cerrahı Dr. Jeremy London da, kendi kalp krizi deneyiminden yola çıkarak uyarıda bulundu.

London, 40'lı yaşlarında geçirdiği kriz sonrası, kalp hastalığının en büyük öldürücü olduğunu ve yılda 20 milyon can aldığını hatırlatarak, "Göğüs ağrısını ihmal etmeyin; bu, kollara veya çeneye yayılıyorsa acil müdahale şart" diye konuştu.

London, önleme için sigara, aşırı alkol ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını önerdi ve gençlerin takviyelerdeki niacin ile yeşil çay ekstresinin kalp riskini katlayabileceğini ifade etti.

Bilimsel veriler de bu uyarıları destekledi. Mayo Clinic'in gerçekleştirdiği bir araştırmada, 65 yaş altı kadınlarda kalp krizlerinin büyük kısmının tıkalı arterlerden değil, iltihaplanma ve hormonal faktörlerden kaynaklandığı belirlendi. Duke Üniversitesi'nin bir başka çalışması, 45 yaş altı yetişkinlerde kalp yetmezliği ölümlerinin yüzde 906 oranında yükseldiğini gösterdi.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre ise, 40 yaş altı bireylerde kalp krizi vakaları yıllık yüzde 2 oranında artmıştı. Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, 30-44 yaş arası Amerikalıların yüzde 14'ünün 30 yıl içinde yüksek kardiyovasküler risk taşıdığını rapor etti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileri, bu yana 18-44 yaş grubunda kalp krizi oranlarının yüzde 66 arttığını ortaya koydu.TikTok videolarının bilgilendirici olsa da kalitesinin tutarsız olduğu da bir gerçekti. JMIR Formative Research dergisinde yayımlanan bir inceleme, platformdaki koroner kalp hastalığı videolarının yarısının bilimsel doğruluktan yoksun olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, gençlerin bu içerikleri izlerken doktor tavsiyesi almadan hareket etmemesini tavsiye etti.

London, "Viral hikayeler farkındalık yaratıyor ama profesyonel kontrol şart" diye ekledi.

Bu gelişmeler, genç neslin kalp sağlığına yönelik önlemler almasını zorunlu kıldı. Levine, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stres yönetiminin kriz riskini yarıya indirebileceğini belirtti.