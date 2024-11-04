Gençlere ücretsiz kurs desteği

Canik Belediyesi Ücretsiz Akademiye Hazırlık Kursları'nda gençlere özel olarak oluşturdukları parkur alanlarında eğitim verdiklerini açıklayan Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitime katılan gençlerin performansını uzman eğitmenler eşliğinde takip ettiklerini söyledi. "Hedeflerine giden yolda gençlerimizin yanındayız" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Ücretsiz Akademiye Hazırlık Kursları'na gençlerin yoğun ilgiyle katıldığını ifade ederek, "Gençlerimizi ücretsiz eğitim programlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Canik Belediyesi Ücretsiz Akademiye Hazırlık Kurslarımızda özel olarak oluşturduğumuz parkurlarımız, uzman eğitmenlerimiz ve özel eğitim programlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi Ücretsiz Akademiye Hazırlık Kursları'na katılmak isteyen POMEM, BESYO, MSÜ ve bekçilik adayları başvurularını, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi üzerinden şahsen gerçekleştirilebiliyor.