Gençlerin gece sürüşü pahalıya patladı! Mahalleliyi isyan ettirmiştilerdi

Antalya Manavgat’ta motor sesleri ile mahallenin sinirlerini hoplatan 2 genç gece kartalları tarafından yakalandı. Gençler ile ilgili adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine devriye gezen gece kartalları, yaşları 13 ve 16 olan iki çocuğu motosikletle yakaladı. Çocukların ailelerine toplamda 60 bin 833 lira idari para cezası kesildi,

Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi 6020 Sokak sakinlerine uykuyu zehir eden motosikletli çocuklardan ikisi, gece kartalları tarafından yakalandı. Yaşları 13 ve 16 olan çocuklardan 13 yaşındaki İ.Ş.'nin annesine 18 bin 677 lira, 16 yaşındaki M.E.U.'ya ise 42 bin 156 lira idari para cezası uygulandı. Gece kartalları ve trafik ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, motosiklet gürültüsünden evlerinde oturamaz hale geldiklerini dile getirdi.

Şikayet sonrası denetim

Çarşı ve mahalle bekçileri olarak bilinen gece kartalları, 6020 Sokak sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine devriyelerini sıklaştırdı. Devriye sırasında sokakta motosikletle dolaşan iki çocuk durduruldu. Çocukların sürücü belgelerinin olmadığı anlaşılınca Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çağrıldı.

Trafik ekiplerinin incelemesinde, 13 yaşındaki İ.Ş.'nin kullandığı motosikletin annesine ait olduğu belirlendi. Ehliyetsiz kullanım nedeniyle anneye 18 bin 677 lira ceza kesildi.

16 yaşındaki M.E.U.'nun kullandığı motosiklette ise birçok eksik tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu için M.E.U.'ya 18 bin 677 lira ve motosikletin sahibi babasına aynı miktar ceza uygulandı. Ayrıca motosiklette ayna olmaması nedeniyle 993 lira, plakanın katlanır olması nedeniyle 3 bin 809 lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza 42 bin 156 liraya ulaştı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Çocukların ailelerine toplamda 60 bin lirayı aşan ceza uygulandı.

Ceza sırasında kendisini savunan M.E.U., motosikleti kendisinin kullanmadığını, plakanın sabit olduğunu ve kartalların tekmesi nedeniyle katlanır hale geldiğini iddia etti. Ancak ekipler cezai işlemleri uyguladı.

Olay yerindeki mahalle sakinleri, motosikletli gençlerin özellikle de yaşı küçük çocukların geceyi kabusa çevirdiğini belirterek, ailelerin bu çocuklara sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

