Gençlerin iddiası kötü bitti: Korkunç anlar kamerada...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki genç, köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, gence ulaşmak için seferber oldu.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu köprüden suya atladı. Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

aw490762-01.jpg

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

aw490762-12.jpg

Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.

aw490762-05.jpg

Boş arazide cesedi bulunmuştu! Kan donduran gerçek gün yüzüne çıktı...Boş arazide cesedi bulunmuştu! Kan donduran gerçek gün yüzüne çıktı...

Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!

Son Haberler
Elon Musk yeni parti için planını açıkladı: Anketten ‘Evet’ çıktı
Elon Musk yeni parti için planını açıkladı: Anketten ‘Evet’ çıktı
Gençlerin iddiası kötü bitti: Korkunç anlar kamerada...
Gençlerin iddiası kötü bitti: Korkunç anlar kamerada...
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan 5 kelimelik yorum! CHP'li belediye başkanları gözaltına alınmıştı
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan 5 kelimelik yorum! CHP'li belediye başkanları gözaltına alınmıştı
Al Hilal Galatasaray'ın başına bela oldu! Osimhen'den sonra o isim için de devreye girdiler
Al Hilal Galatasaray'ın başına bela oldu! Osimhen'den sonra o isim için de devreye girdiler
Sahte kantarla büyük vurgun! Çiftçilerin ismi kullanıldı
Sahte kantarla büyük vurgun! Çiftçilerin ismi kullanıldı