Gençleştiren maskeler nelerdir? Uzmanlar açıkladı

Cilt gençleştirme, güzellik ve bakım rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası olmasıyla biliniyor.

Zamanın izlerini silmek ve cildi canlandırmak için kullanılan gençleştiren maskeler, doğal ve ev yapımı seçeneklerle de mümkün.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ece Kalay, ev yapımı maskelerin cilt üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

"Doğal malzemelerle hazırlanan maskeler, cildin ihtiyaç duyduğu besinleri doğrudan sağlar. Örneğin, hindistan cevizi yağı ve nar çekirdeği yağı içeren maskeler, cildi sıkılaştırır ve nemlendirir."

Güzellik ve Cilt Bakımı Uzmanı Aylin Tekin ise gençleştiren maskelerin faydalarını vurguladı:

"Ev yapımı maskeler, cilt dokusunu iyileştirir ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. Bentonit kili ve kuşburnu yağı içeren maskeler, hasarlı dokuları onarır ve cildi gençleştirir."

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Murat Baş, cilt sağlığı için beslenmenin önemine dikkat çekerken, avokado ve yulaf gibi malzemelerle hazırlanan maskelerin antioksidanlar açısından zengin olduğunu ve cildi yaşlanma etkilerine karşı koruduğunu belirtti.

Bu maskelerin yanı sıra, yeşil çay ve aloe vera jel gibi malzemelerle hazırlanan maskeler de cildi besler ve yeniler.

Yumurta akı ve badem yağı içeren maskeler ise cildi sıkılaştırır ve nemlendirir.

Gençleştiren maskeler, cildin daha genç, canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olurken, herhangi bir alerjik reaksiyon riskini azaltmak için maskeleri uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde test yapmanız önemlidir.