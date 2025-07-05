Gençliği korumanın iki sırrı ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Yatmadan önce masum görünen atıştırmalıklar, cildinizin en büyük düşmanı olabilir! Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında uzmanların görüşleri, gece tüketilen bazı besinlerin cilt yaşlanmasını hızlandırdığını gösterdi. Özellikle şekerli gıdalar ve işlenmiş karbonhidratlar, ciltteki kolajen ve elastin liflerine zarar vererek kırışıklıkları artırıyor, cilt elastikiyetini azalttı.

İşte cilt yaşlanmasına karşı dikkat etmeniz gereken iki besin ve uzmanların çarpıcı uyarıları...

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR: CİLDİN GİZLİ DÜŞMANI

Yatmadan önce çikolata, bisküvi ya da tatlı bir şeyler atıştırmak kulağa cazip gelse de, bilimsel veriler bu alışkanlığın cildinize pahalıya mal olabileceğini söyledi.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, “Şekerli gıdalar, glikasyon sürecini hızlandırarak kolajen ve elastin liflerine zarar verir. Bu, ciltte kırışıklık oluşumunu yüzde 30’a kadar artırabilir” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek şeker tüketiminin ciltteki oksidatif stresi artırarak erken yaşlanmayı tetiklediğini doğruladı.

Yatmadan önce yenen tatlılar, kan şekerinde ani yükselmeler yaratarak inflamasyonu artırıyor ve cildin gece onarım sürecini baltaladı.

İŞLENMİŞ KARBONHİDRATLAR: KIRIŞIKLIKLARIN TETİKLEYİCİ

Pizza, cips ya da beyaz ekmek gibi işlenmiş karbonhidratlar, gece atıştırmalarının diğer bir tehlikeli oyuncusu.

Avustralya’daki Youth Lab’dan dermatolog Dr. Kate Jameson, “Yüksek glisemik indeksli gıdalar, insülin seviyelerinde ani dalgalanmalara neden olur. Bu, ciltte inflamasyonu tetikleyerek kolajen yıkımını hızlandırır” dedi.

Molecular Aspects of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu tür besinlerin uzun vadede ciltteki kolajen liflerini sertleştirerek elastikiyet kaybına ve kırışıklıklara yol açtığını gösterdi.

Gece tüketilen bir dilim pizza ya da bir avuç cips, cildinizin gençlik rezervlerini tüketerek erken yaşlanmayı tetikleyebilir.

UZMANLARDAN ÇARPICI ÖNERİLER

Cilt yaşlanmasını önlemek için uzmanlar, yatmadan önce bu besinlerden kaçınmayı ve sağlıklı alternatiflere yönelmeyi önerdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Sewon Kang, “Ciltteki kolajen üretimi 25 yaşından itibaren her yıl yüzde 1 azalıyor. Yanlış beslenme bu süreci hızlandırıyor” diyerek beslenmenin cilt sağlığı üzerindeki kritik rolüne dikkat çekti. Kang, yatmadan önce bir avuç badem veya bir dilim avokado gibi antioksidan ve sağlıklı yağlar içeren besinlerin tercih edilmesini önerdi.

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Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, antioksidan açısından zengin gıdaların ciltteki oksidatif hasarı azalttığını ve nem seviyesini artırdığını kanıtladı. Ayrıca, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku, cildin gençliğini korumanın olmazsa olmazları.

Sleep dergisindeki bir çalışma, 7-8 saat uyuyanlarda cilt elastikiyetinin yüzde 10 iyileştiğini ortaya koydu.

İtalya’daki Bologna Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma ise kronik stresin ciltteki “inflammaging” sürecini hızlandırdığını, bu nedenle stres yönetimine de özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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CİLDİNİZİ GENÇ TUTMANIN SIRRI

Bilim dünyası, cilt yaşlanmasının sadece genetik değil, çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıklarıyla da yakından ilişkili olduğunu gösterdi.

Yatmadan önce şekerli gıdalardan ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durarak, cildinizin gece onarım sürecini destekleyebilirsiniz.

Uzmanlar, bu basit değişikliklerin uzun vadede ciltteki kırışıklıkları azalttığını ve gençlik ışıltısını koruduğunu belirtti.

Cildiniz için bu gece bir iyilik yapın ve bu iki besinden uzak durmanız önerildi.