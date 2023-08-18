Gençlik iksiri bulundu. Her gün yüzünüze sürün

Editör: Turgay Beşyıldız

Kozmetik ürünlere boşuna para dökülmesinin önüne geçecek formül ortaya çıktı. Çiğ patates suyunun güzelliğe olan faydalarının ortaya çıkması, “Gençlik iksiri bulundu” yorumunu beraberinde getirdi.

ÇİĞ PATATES SUYUNUN CİLDE SAĞLADIĞI FAYDALAR…

GENÇLİK İKSİRİ: PATATES SUYU

Öncelikle bir patatesi rendeleyin ve sonrasında suyunu çıkarın. Bu su ile cildinizi günlük olarak silmeniz önerildi.

Cildinize parlaklık verir, lekeleri ve kırışıklıkları azaltıldığı bildirildi.

Cildinizin bu sayede genç bir görünüm kazanacağını altı çizildi.

Unutulmaması gereken hususun her cildim farklı olduğu ve her bireyin cilt tepkileri farklılık gösterebileceğidir.

Yeni bir cilt bakım rutinine başlamadan önce mutlaka uzman bir cilt doktoruna danışmanız tavsiye edildi.

PATATES NEDİR?

Patates, patlıcangiller familyasından yumruları yenen otsu bitki türüdür. Patates sözcüğü Amerika yerlilerinin dilinden İspanyolca aracılığıyla çeşitli Avrupa dillerine geçmiş, Türkçeye İtalyanca ve Yunancadan girmiştir. Türkçe eş anlamlısı olarak çisil sözcüğü bulunmaktadır.

PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

-Tansiyonu dengeler

-Antioksidan deposu

-Bağışıklığı güçlendirir

-Beyin sağlığını korur

-Kilo almak isteyenler için ideal

-Adet sancılarını azaltır

-Uyku kalitesini artırır

-Kemik sağlığını korur

Cildi Canlandırır:

Enerji Verir

Kanser Karşıtı

Sindirim Sistemini Düzenler