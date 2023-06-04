Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Bak kimdir, kaç yaşında?

Osman Aşkın Bak'ın eğitim ve iş yaşamı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunudur.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Bak kimdir, kaç yaşında?

Osman Aşkın Bak'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Osman Aşkın Bak'ın biyografisi gündem oldu.

Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu.

İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.

Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu.

Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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