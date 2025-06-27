Genel müdürlükten uyarı yapıldı! İşte dikkat edilmesi gereken yollar (27 Haziran 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki yapım, Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 18-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.