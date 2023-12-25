Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 2024 sonuna kadar bu haktan yararlanacak

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, GSS prim borcu olan vatandaşların, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.