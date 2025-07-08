Genel seçim anket sonuçları şaşkına çevirdi! Bu sefer beklenen olmadı…

GENAR Araştırma tarafından düzenlenen son anket çalışmasının sonuçlarına göre AK Parti, yüzde 35,2 puanlık oranla birinci parti oldu. İkinci sırada ise yüzde 32 oy oranıyla CHP yer aldı.

ERDOĞAN İLE ÖZEL ARASINDA 'BİRİNCİ PARTİ' POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye’nin birinci partisi AK Parti" iddiasında bulunmuş, CHP lideri Özel ise tepki göstermişti. CHP'nin birinci parti olduğunu savunan Özel, "Madem birinci partisin, gel seçime. Sen birinci olsan perende atarak sandığa gidersin" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİLERİN SON OY ORANLARI NASIL?

Öte yandan GENAR Araştırma'nın yayımladığı son seçim anketinde diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

DEM PARTİ %9,8

MHP %9,0

İYİ PARTİ %3,9

Zafer Partisi %3,2

Yeniden Refah %3,1

TİP %1,3

Anahtar Partisi %1,3

Diğer %1,2