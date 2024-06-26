Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Phantom'la göklere çıktı

Genelkurmay Başkanı göklere çıktı

Amasya Merzifon'daki 5'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret edip, denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak F-4 Phantom'la gökyüzüne çıktı. Gürak'a ziyarette Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU ile 111’inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur."