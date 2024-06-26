Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Phantom'la göklere çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Phantom'la göklere çıktı

Amasya Merzifon'daki 5.Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, F-4 olarak bilinen Phantom'la göklere çıktı, uçuş yaptı.

Genelkurmay Başkanı göklere çıktı

Amasya Merzifon'daki 5'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret edip, denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak F-4 Phantom'la gökyüzüne çıktı. Gürak'a ziyarette Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU ile 111’inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur."

genelkur222.jpg

genelkurmay-baskani2223.jpg

genelkurmay-baskani.jpg

genkur223.jpg

jet12.jpg

İlgili Haberler
Milli Eğitim'in müfredatını protesto etti ölüm tehdidi aldı
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması. Çalışma Bakanı Işıkhan tarih verdi
Son Haberler
Bosch Whirlpool'a göz dikti Ekonomi
Bosch Whirlpool'a göz dikti
Büyükşehirde sıcak hava düzenlemesi. Durumunu belgeleyen çalıştırılmayacak Gündem
Büyükşehirde sıcak hava düzenlemesi. Durumunu belgeleyen çalıştırılmayacak
Kalbini seven bol bol yesin. Doğal kan sulandırıcı Sağlık
Kalbini seven bol bol yesin. Doğal kan sulandırıcı
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı Yerel Haberler
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Yunanistan Merkez Bankası’ndan dev büyüme tahmini Ekonomi
Yunanistan Merkez Bankası’ndan dev büyüme tahmini
Polisler turistlerden rüşvet alırken yakalandı Gündem
Polisler turistlerden rüşvet alırken yakalandı
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi