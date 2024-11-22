General Motors, 2026’da Formula 1’de olacak

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2026 yılında Formula 1'e takım sahibi olarak katılmaya hazırlanıyor. İleri düzey kaynaklardan alınan bilgilere göre, GM markalı bir takımın F1 gridine katılmak için son aşamalara geldiği belirtildi. Bu gelişme, Andretti organizasyonunun bu yılki F1 başvurusunun reddedilmesinin ardından ortaya çıktı.

Andretti'nin sahibi Dan Towriss, Las Vegas Grand Prix'sinde takımın girişi üzerinde çalışıyor. Ancak, bu yeni girişimde Andretti'nin yer almayacağı, tamamen GM'nin yönetiminde olacağı ifade ediliyor. F1 yönetimi, bu başvuruyu Andretti'nin başvurusundan farklı bir şekilde değerlendiriyor.

Başlangıçta Andretti'nin kurucu ortağı Michael Andretti tarafından öncülük edilen başvuruda, GM'nin Cadillac markasının desteğiyle bir Andretti takımı kurulması hedeflenmişti. GM, 2028'e kadar kendi motorunu üretmeyi planlıyordu. Ancak yeni plana göre GM, bir takım sahibi olarak giriş yapacak ve kendi motorunu üretme taahhüdünü sürdürecek. Bu durum, yeni takımın 2026'dan itibaren mevcut bir tedarikçiden müşteri motorları alarak boşluğu doldurması gerektiği anlamına geliyor.

Başka bir önemli fark ise Michael Andretti'nin, kurucusu olduğu takımda artık yönetimsel bir rol üstlenmemesi. Eylül ayında, Towriss'in Andretti'yi devraldığı ve Michael'ın elçilik rolüne geçtiği açıklanmıştı. Formula 1, Andretti'nin başvurusunu reddetmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma altında.

Mercedes F1 takımı patronu Toto Wolff, Las Vegas'ta yaptığı açıklamada, GM'nin bir takım sahibi olarak F1'e katılımının spora katkı sağlayabileceğini ve gelirlerin artmasını destekleyeceğini belirtti. Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ise, kararın FIA, takım ve F1 arasında yapılacak tartışmalarla şekilleneceğini söyledi.