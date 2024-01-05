Geniz akıntısının kesin tedavisi var mı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Geniz akıntısının kesin tedavisi var mı
Geniz akıntısı birçok kişinin baş belası. Peki geniz akıntısı neden olur? Ne yapmalı, tedavisi var mı? İşte yanıtları...

Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Uzmanı. Dr. Onur Uysal, geniz akıntısı hakkında önemli bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu...

Geniz akıntısı; boğazda tahriş ve takılma hissi, sırtüstü uzanıldığında artış gösteren öksürük, sabahları hissedilen ağız kokusu belirtileri ile ortaya çıkıyor.. Alerjik reaksiyonlar ya da toz de geniz akıntısının nedenleri...

Geniz akıntısı burun ve sinüslerden salgılanır. Hastalık belirtisi değil. Miktarını, hava sıcaklığı ve nem oranı belirliyor.

Boğazda tahriş hissi sırtüstü uzanıldığında artıyor.

Geniz akıntısı fizyolojik bir durum. Kişi geniz akıntısını hissediyorsa geniz akıntısının miktarı artmış olabiliyor. Kıvamı arttıkça rahatsızlığı da artıyor. Akıntının koyulaşması kişi tarafından fark edilebiliyor. Bu durumda iltihap kokusu gelmeye başlıyor.

Altta yatan rahatsızlığın tedavi edilmesi önemli. Konu hakkında Dr. Onur Uysal, şunları söylüyor:

“ Burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yaşarma gibi semptomları olan kişilerde geniz akıntısı azaltıyor. Tedavilerde en sık olarak kullanılanlar burun spreyleri...”

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