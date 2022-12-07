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Çocuklarda görülen o hastalık işitme kaybına neden olabilir. Anne ve babalar dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, çocuklarda görülen geniz eti probleminin işitme kaybına ve kulak akıntısına yol açabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:28
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Geniz eti problemi çocuklarda işitme kaybına neden olabilir

Çocuklarda görülen o hastalık işitme kaybına neden olabilir. Anne ve babalar dikkat
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İHA’nın haberine göre, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, çocuklarda sıkça görülen geniz eti problemi hakkında önemli bilgiler verdi.

Yücel, çocuklarda görülen geniz etinin çocukların sıkça hastalanmasına neden olduğunu ifade ederek, “Burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi olan geniz eti bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getiriyor. Özellikler çocuklarda sık görülen geniz eti çocukların sık hastalanmasına neden olurken, tedavi edilmediği takdirde ise işitme kaybına yol açabiliyor” açıklamasında bulundu.

GENİZ ETİ

Yücel, geniz eti hastalığı bulunan çocukların sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmelerinin bozulduğunu söyleyerek, "Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabi ki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anomalilere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur, işitme azlığı olur, kulak akıntısı olur. Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz.

Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip takiplere çağırarak hastayı takip ederiz" diye konuştu.

“SADECE GENİZ ETİ DEĞİL BADEMCİKLERİN BÜYÜKLÜĞÜ DE GECE SOLUNUM DURMASINA NEDEN OLABİLİR”

Sadece geniz etinin değil bademciklerin büyüklüğünün de özellikle horlama, gece solunum durmasına ve uyku bozukluklarına sebep olabileceğine değinen Yücel, her horlamanın sebebinin geniz eti olmadığını ifade etti. Yücel, "Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocukluk yaşlarında daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz. Ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir. Yine yumuşak damak problemleri sebep olabilir. Çocuklarda sadece geniz eti değil bademciklerin büyüklüğü de özellikle horlama gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına sebep olabilir. Ayrımını yapmak lazım yaş grubuna ve fizik muayene kontrolüne göre değerlendirmelidir. Tam bir kulak, burun, boğaz muayenesi yapmak gerekiyor. Problem neredeyse ona göre değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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