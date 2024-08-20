George Santos dolandırıcılığı itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi
George Santos dolandırıcılığı itiraf etti

Aralık ayında ABD Temsilciler Meclisi'nden oylanan Cumhuriyetçi kongre üyesi George Santos, Pazartesi günü dolandırıcılık suçunu kabul etti.

37 yaşındaki Santos'un cezası muhtemelen 7 Şubat'ta belli olacak. 2 ile 22 yıl arasında hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya ve ayrıca 370.000 dolardan fazla tazminat ödemesi gerekiyor.

The New York Times tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2022'de seçilen Santos'un özgeçmişi hakkında yalan söylediği ortaya çıktı. Diğer şeylerin yanı sıra, aile geçmişini çarpıttı ve diploması ve iş tecrübesi hakkında yalan söyledi. Ayrıca lüks bir yaşamı finanse etmek için bağışçılardan para çaldı.

Mahkemede Santos, eylemlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek seçmenlerinden özür diledi. Bu yılın Mart ayında bir sonraki parlamento seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini açıkladı.

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