24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Borcunu ödememek için yaptığına inanamayacaksınız. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Borcunu ödememek için yaptığına inanamayacaksınız. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için kızının Facebook hesabından kendi kefenli fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:25
Takip Et

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Borcunu ödememek için yaptığına inanamayacaksınız

Borcunu ödememek için yaptığına inanamayacaksınız. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
+
Aa
-

Yüklü miktarda borcu olan bir kadın, kızının Facebook hesabından kendi ölümünü ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştı ve daha inandırıcı kılmak için 'kefen' içindeki karelerini yükledi.

HaberTürk'ün Daily Star'dan aktardığına göre Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki bir kadın, bir kadın borcu olduğu kişiye parayı 20 Kasım'a kadar geri ödeyeceğine söz verdi ancak son gün parayı 6 Aralık'a kadar geri vereceğini söyleyerek uzatma istedi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra ise kızının Facebook sayfasında annesinin bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yer aldı.

Gönderi, borcu olan kadının evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen bir kazada öldüğünü ve cenazesinin Endonezya'nın Aceh bölgesinde gömüleceğini söyledi.

Kızının Facebook sayfasındaki resimlerde, kadının kefen içerisindeki fotoğrafları ve bir hastane arabasında ceset torbasının fotoğrafı yer aldı.

Adı sadece "L" olarak açıklanan kadının 'ölümü' borcunu bekleyen kişi de dahil pek çok kişi tarafından şüpheli bulundu. Özellikle sedyedeki ceset karesinin bir filmden sahne olduğunun anlaşılmasıyla şüpheler daha da arttı. Kadının kızı Najwa Almira Ginting daha sonra gerçeği kabul etti ve annesinin hala canlı olduğunu ve sadece borcu nedeniyle ölü taklidi yaptığını söyledi.

Kızı annesinin bu aldatmaca için affedilmesini istedi. Borçlandığı Maya Gunawan'ın parasının da ödenmemiş durumda olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
6
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.