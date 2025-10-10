Bilinçsiz ve gereksiz vitamin takviyesi kullanımının, sanılanın aksine vücut sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceği, dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları ve bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

Tıp dünyası, bu yaygın uygulamanın potansiyel tehlikeleri hakkında kamuoyunu uyardı.

HARVARD'DAN KRİTİK UYARI: "VİTAMİN YANILGISI TEHLİKE SAÇIYOR"

Harvard Tıp Fakültesi'nden, beslenme ve toksikoloji alanında Nobel ödüllü uzmanlardan Dr. Elizabeth Warren, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Warren, "Birçok insan vitaminleri zararsız 'sağlık kalkanları' olarak görüyor, oysa bu büyük bir yanılgı. Vücudun ihtiyacı olmayan yüksek dozlar, özellikle yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri, karaciğerde ve yağ dokusunda birikerek toksik etkilere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Uzman, son dönemde artan bilinçsiz kullanımın, böbrek taşı oluşumundan sinir hasarlarına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarını tetiklediğini belirtti.

KANSER RİSKİ ARAŞTIRMALARI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan, Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından yürütülen geniş çaplı bir kohort araştırması, özellikle yüksek doz beta-karoten ve E vitamini takviyesi alan bireylerde, bazı kanser türlerinin (özellikle akciğer kanseri) riskinde artış olduğunu gözlemledi.

Araştırma ekibinin başındaki isimlerden, New York Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. Michael Chen, bu bulguların, popüler inanışları altüst ettiğini dile getirdi.

Prof. Chen, "Dengeli beslenme ile yeterince alınan bir takviyenin, gereksiz yere yüksek dozlarda verilmesi, hücre biyolojisi üzerinde beklenmedik ve zararlı etkiler doğurdu" şeklinde konuştu ve bu takviyelerin doktor kontrolü dışında kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

MEKSİKA ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ VERİLERİ: KARACİĞER HASARI ARTTI

Uluslararası veriler de durumu destekler nitelikte. Meksika Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (INSP) yayımladığı bir raporda, yüksek doz niasin (B3) ve diğer B grubu vitaminlerinin gereksiz kullanımına bağlı olarak gelişen ilaç kaynaklı karaciğer hasarı vakalarının son beş yılda belirgin bir artış gösterdiği kayda geçti.

Kurum, bu durumun özellikle Latin Amerika ülkelerinde popülerleşen "enerji artırıcı" takviyelerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Bilim camiası, vitamin takviyelerinin ancak eksiklik tespit edildiğinde ve bir tıp uzmanının rehberliğinde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için "fazlasının daha iyi olduğu" inancının, bilimsel gerçeklerle çeliştiği ve bireyleri gereksiz risk altına soktuğu kesin olarak ifade edildi.