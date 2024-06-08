Geri manevra yaparken 2 kişiyi ezdi. Mahalleli seferber oldu

Kaynak: DHA
Geri manevra yaparken 2 kişiyi ezdi. Mahalleli seferber oldu

Rize'de geri manevra yapan araç arkasından geçen 2 yayayı altına aldı. Mahalleli kazanın ardından seferber oldu.

Kaza, Fener Mahallesi'nde bulunan bir ara sokakta saat 11.00 civarında meydana geldi. Kamyonetin sürücüsü Resul Yılmaz'ın aracı geri manevra yaparken, yola çıkmaya çalışan Seçkin Barış ve Sevil Sukaş'a çarpmasıyla meydana geldi.

53 ACK 172 plakalı kamyonet, bu çarpışma sonucunda yaya olan Seçkin Barış ve Sevil Sukaş'ı ezdi. Kazada yaralanan bu iki kişi, çevredeki insanların yardımıyla kamyonetin altından çıkarıldılar ve ardından sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların tedavileri hastanede yapıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaza sonrasında kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Öte yandan, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin geri manevra yaparken yoldan geçmeye çalışan yayaları ezdiği anlar ve ardından vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı görülmekte.


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