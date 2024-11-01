Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

Germencik Belediyesi, havaların koşullarının sertleşmesiyle birlikte sokaklarda yaşayan patili dostların beslenme ihtiyacını karşılamak için mama paketlerinin dağıtımını yaptı.

Germencik Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda yaşayan patili dostların beslenme ihtiyacını karşılamak için mama paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi, soğuyan havalarla birlikte sokak hayvanlarının aç kalmaması için adım atarak mama paketleri dağıtımına başladı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan patili dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan belediye "hadi besleyelim" sloganı ile hazırlanan mamaları ilçedeki iş yeri sahiplerine teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle minik dostlarımız aç kalmayacak, mamalarına kolaylıkla ulaşacaklar" ifadelerine yer verildi.

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

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