Enes Ünal gol attı İspanyol basını transferini açıkladı

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Getafe sahasında Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk takım Espanyol'un gollerini Jose Luis Mato (Dk. 6) ve Javi Puado (Dk.62) atarken, Getafe'nin tek golü 7. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Milli futbolcu Enes, ceza sahasının sol köşesinden topu çok güzel bir vuruşla rakip ağlara gönderirken, bu sezon Getafe formasıyla 5. golünü kaydetti.

İspanyol basını ise Atletico Madrid'in Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer edeceğini yazdı.

Ligde 8. yenilgisini alan Getafe 17 puanla 15. sıraya geriledi.