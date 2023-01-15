15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Enes Ünal gol attı İspanyol basını transferini açıkladı

Enes Ünal gol attı İspanyol basını transferini açıkladı

Enes Ünal'ın gol attı maçta Getafe Espanyol'a yenildi. İspanyol basını Enes'in Atletico Madrid'e gideceğini yazdı

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 18:34
Takip Et

Getafe'de Enes Ünal'ın golü puan almaya yetmedi

Enes Ünal gol attı İspanyol basını transferini açıkladı
+
Aa
-

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Getafe sahasında Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk takım Espanyol'un gollerini Jose Luis Mato (Dk. 6) ve Javi Puado (Dk.62) atarken, Getafe'nin tek golü 7. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Milli futbolcu Enes, ceza sahasının sol köşesinden topu çok güzel bir vuruşla rakip ağlara gönderirken, bu sezon Getafe formasıyla 5. golünü kaydetti.

İspanyol basını ise  Atletico Madrid'in Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer edeceğini yazdı.

Ligde 8. yenilgisini alan Getafe 17 puanla 15. sıraya geriledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
6
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
7
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.