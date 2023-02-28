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Enes Ünal'dan müthiş gol

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe Villarreal'e yenilmekten kurtulamadı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 05:41
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Getafe'yi Enes Ünal'ın golü kurtaramadı

Enes Ünal'dan müthiş gol
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İspanya La Liga'nın 23. haftasına Enes Ünal'ın attığı gol damgasını vurdu. Ancak bu gole rağmen takımı Getafe, deplasmanda Villarreal'e 2-1'lik skorla yenildi.

Getafe, Enes Ünal'ın 9. dakikada attığı mükemmel kafa golüyle 1-0 öne geçti ve bu sezon 8. kez fileleri havalandırdı.

Villarreal'e galibiyeti getiren goller Samuek Chukwueze (Dk. 44) ve Jose Luis Morales'den (Dk. 52) geldi.

Ligde Villarreal 34 puanla 7. sıraya yükselirken, Getafe ise 22 puanla 19. sırada düşme hattında kaldı.

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