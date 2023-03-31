Getir ve BiTaksi hacklendi. KVKK’dan ilk açıklama

KVKK, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi ve Bitaksi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi için veri ihlali bildirimi yaptığını duyurdu.

KVKK tarafından Getir ve BiTaksi için yapılan veri ihlali bildirimi içerisinde şu duyuruya yer verildi:

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi (Getir) ve Bitaksi Mobil Teknoloji Anonim Şirketi (BiTaksi) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimi ve takip bildiriminde özetle;

11.03.2023 tarihinde Getir’in üst yönetimine ulaşan bir e-postada, kötü niyetli üçüncü bir şahsın BiTaksi (Getir’in kurucusu tarafından kurulan bir teknoloji şirketi) kullanıcılarına ait bazı kişisel verileri elinde bulundurduğunu iddia ettiği ve örnek olarak bazı veri satırlarını paylaştığı,

23.03.2023 tarihinde bir Getir yetkilisine ve 25.03.2023 tarihinde Getir’in kurumsal e-posta adresine kötü niyetli üçüncü kişi tarafından iletilen iki ayrı e-postada, darkwebde Getir hakkında kişisel verilerin ihlale uğradığına dair iddialara yer verildiği ve Getir müşterilerine ait olduğu iddia edilen kişisel veri içeren bağlantıların (URL) paylaşıldığı,

Darkwebde yer alan içeriklerin Getir bünyesindeki müdahale ekibi tarafından incelenmeye başlandığı; log kayıtlarının aktarıldığı yazılımların birinde yer alan verilerin, ilgili darkweb gönderilerinde yer alan verilerle örtüştüğünün tespit edildiği,

Öte yandan, darkwebde paylaşılan verilerin Bitaksi sistemlerinde yer alan verilerle örtüşmediği ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin ihlal edilmediği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin, Getir kullanıcıları için; kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet), iletişim (GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi) hesap (Getir müşteri numarası ve hesap oluşturma tarihi), müşteri işlem (Getir uygulamasından verilen son sipariş tarihi ve numarası, sipariş verilen Getir dikeyi [Getir, Getir Büyük, Getir Yemek vb.], sipariş içeriği, iptal edilen sipariş sayısı ve toplam sipariş sayısı), diğer (Getir uygulamasına son giriş yapılan tarih ve konum, Getir’e verilen iletişim izinleri) bilgiler olduğu, Getir bayilerine hizmet veren kuryeler için ise; kimlik (ad, soyad), iletişim (GSM numarası), görsel ve işitsel kayıtlar (profil fotoğrafı), diğer (anlık konum bilgisi ve Getir çalışan numarası) bilgiler olduğu,

İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 5098 olduğu; ancak etkilenen her veri kategorisinin tüm ilgili kişiler için geçerli olmadığı,

İlgili kişilerin ihlal ile ilgili olarak [email protected] e-posta adresinden veya Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sitesi, T Blok, No:13 İç Kapı NO:334 Beşiktaş/İstanbul adresinden bilgi alabilecekleri

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 2023/496 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”