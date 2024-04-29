Getir'den Avrupa ve ABD kararı! Resmi açıklama geldi

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Getir'den Avrupa ve ABD kararı! Resmi açıklama geldi
Hızlı teslimat uygulaması Getir Avrupa ve ABD'den çıkma kararını açıklarken, ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

2015 yılında kurulan Getir, hızlıca büyüyerek Avrupa ve ABD pazarına açılmıştı. Şirket özellikle korona virüs pandemisinde büyük bir büyüme kaydetmişti.

Nazım Salur'un sahibi olduğu Getir, Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7’sini elde ettiği Avrupa ve ABD'den çıkacağını bildirdi.

İŞTİRAKİ ABD'DE FAALİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Karara göre Getir; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıktı. Şirketin ABD'deki iştiraki FreshDirect'in ise faaliyetleri sürecek.

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ŞİRKET ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Getir son olarak İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

GETİR

9 Temmuz 2015 yılında kurulan şirket, 2021'de Londra'da hizmet vermeye başladı. Şirket, aynı yılın Mayıs ayında Amsterdam, Haziran ayında ise Berlin ve Paris'te hizmet vermeye başladı.

Temmuz 2021'de şirket, İspanya ve İtalya'da hizmet veren hızlı market teslimatı uygulaması BLOK'un tamamını satın aldı. BLOK artık Getir adı ile devam edip, Lizbon'da da hizmet vermeye başladı.

Anadolu Grubu bünyesinde hizmet veren araç paylaşım uygulaması MOOV'un %75 hisse payını Rekabet Kurumu'nun 23 Eylül 2021 tarihli onayıyla devralan Getir, 9 Aralık 2022 tarihinde ise Alman rakibi Gorillas'ı satın aldı.

Getir, 27 Temmuz 2023 tarihinde Portekiz, İspanya ve Fransa'dan çekildiğini “Yerel makamların dayattığı kompleks yasal ortam ve düzenlemeler şirketin başarısını oldukça zorlaştırdı” açıklamasıyla duyurdu.

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