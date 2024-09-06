'Getir'in kontrolü için harekete geçildi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi Mubadala'dan 'Getir' hamlesi...

Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapıldı.

Getir, haziran ayında 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurmuştu. Şirketin bu yatırımla birlikte iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği açıklanmıştı

Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacağı daha önce duyurulmuştu.