Gezeravcı Uzay İstasyonu'na veda etti. "Bu bir başlangıçtı"

Kaynak: AA
Gezeravcı Uzay İstasyonu'na veda etti. "Bu bir başlangıçtı"
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ekibiyle birlikte bugün Dünya'ya dönecek. Gezeravcı, düzenlediği veda töreninde "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Alper Gezeravcı'nın da katıldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı.

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"TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY GÖREVİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMAKTAN BÜYÜK ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM”

Düzenlenen veda töreninde açıklamalarda bulunan Gezeravcı, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını söyleyen Gezeravcı,yaşanan bu olayın bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu, bir yere varış noktası olmadığını, bundan sonraki yolunun tüm Türk milletine hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

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