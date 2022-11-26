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Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz paniği

Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında bulunan şüpheli valiz çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıkarken, ekipler tedbir amacıyla çevredeki çöp konteynerlerini kontrol etti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 19:40
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Gezi Parkı yakınlarında paniğe neden olan şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz paniği
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Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu. 

ÇÖP KONTEYNERİNDE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı. (İHA)

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