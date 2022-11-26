Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz paniği

Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu.

ÇÖP KONTEYNERİNDE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı. (İHA)