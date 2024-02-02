Gezi'de göstericilere saldıran Palalı Sabri öldürüldü

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak da bilinen S.Ç. İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

S.Ç. hakkında 2023'te fuhuş iddiasıyla açılan davada 248 yıla kadar hapis talep edilmişti.

PALALI SABRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dün gece Beyoğlu'nda S.Ç. otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu.

S.Ç. ile gruptakiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla S.Ç.'ye ateş ettikten sonra kaçtığı belirtildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.Ç.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

S.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

ÇETE KURMAKTAN YARGILANMIŞTI

Fas - İstanbul arasında fuhuş hattı kurduğu iddiasıyla S.Ç. yargılanmış ve hakkında 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezası istenmişti. S.Ç.'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Fas uyruklu olan ve iş bulmak amacıyla gelen kadınları fuhuşa zorladıkları belirtilmişti.

248 YIL HAPİS İSTEMİNDEKİ AYRINTILAR

S.Ç.'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklanmış, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık S.Ç. liderliğinde insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlenmesi amacıyla, ortak iradeye dayalı, devamlılık arz eden, tek bir suç işlemeye yönelik olmayıp suça iştirak boyutunu aşan, aralarında hiyerarşik bir yapılanmanın olan, disiplin ve plan dahilinde hareket edilen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik olarak suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu belirtti.

Palalı Sabri'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Fas uyruklu olup yurtdışından Türkiye’ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları suç örgütüne ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıklarının anlatıldığı mütalaada, mağdurların pasaportlarına el koyarak kadınları örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, zorla konsomatrislik yaptırdıkları, para karşılığında fuhşa zorladıkları, karşı çıkanları darp ettikleri ve tehditte bulundukları ifade edildi.

Pasaportları ellerinden alınan, örgüte ait pansiyonlarda alıkonulan ve iletişim imkanları ellerinden alınan mağdurların örgüt tarafından esaret altına alındıklarının aktarıldığı mütalaada, örgütün tüm yerleşkelerinin tüm yerlerin birbirine yakın olması ve özel araç kullanılması nedeniyle polis baskınlarından korundukları, kendi aralarında anlayabilecekleri tabirler kullandıkları ve sanık Palalı Sabri'nin örgüt yöneticileri olan sanıklar Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi ile diğer örgüt üyelerine talimat vererek örgütün suç eylemlerine devam etmesini sağladığı kaydedildi.

248 YILA KADAR HAPSE ÇARPRIRILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Açıklanan mütalaada sanıklar S.Ç., M.Ç. ve M.E.Ç.'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplam 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.