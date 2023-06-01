Gezi'nin yıl dönümünde İstiklal'de büyük arbede

Türkiye Komünist Partisi, Gezi Olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle Taksim'de eylem yaptı.

10 yıl önce AKM’ye asılan Boyun Eğme pankartını bu kez Demirören AVM’ye asan TKP’liler, eylemde “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Boyun Eğme Memlekete Sahip Çık”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

TKP'nin İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüşüne polis müdahale etti.

TKP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “10 yıl önce gerici AKP iktidarına karşı milyonların sokağa döküldüğü onurlu direnişimizin başladığı yerde bir aradayız. Boyun eğmeyenler kazanacak, biz kazanacağız! Tüm engellemelere baskıya rağmen sözümüzü haykırmaya devam ediyoruz. Bu karanlığı, umutsuzluğu yırtıp atacağız.” ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda TKP üyesinin gözaltına alındığını da duyuran Parti, “Hukuksuz gözaltıların derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.