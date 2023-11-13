Ghezzal'dan özür açıklaması. Taraftara mesaj gönderdi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 41. dakikasında oyuna giren ve sakatlığının nüksetmesiyle birlikte devre arasında oyunan alınan Rachid Ghezzal, sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Ghezzal, "Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk olduğunu biliyordum. Oynama kararını ben aldım. Oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Taraftara destek mesajları için teşekkür eden tecrübeli oyuncu, ''Henüz bitmedi, geri döneceğim'' dedi.

Cezayirli yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maça çıktı.