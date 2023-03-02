Antetokounmpo MLS takımına ortak oldu

NBA’de Milwaukee Bucks formasını giyen Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo ve kardeşleri, MLS’ten bir takımın hissesini satın aldılar ve ortaklar arasına girdiler.

NHL YILDIZI DA GİANNİS İLE ORTAK

Giannis Antetokounmpo, MLS ekiplerinden Nashville SC’nin sahipleri arasına katıldı.

Giannis’in yanı sıra NHL yıldızlarından Filip Forsberg de takımın sahipleri arasında yer alıyor.

KOSTAS İLE ORTAK OLDULAR

Giannis ve kardeşi Thanasis Bucks formasını giyerken Kostas, EuroLeague’de temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun, Alex ise G-League’de Wisconsin Herd forması giyiyor. Giannis ile birlikte kardeşleri de takımın sahipleri arasına katılmış durumda olduğu öğrenildi.

GİANNİS KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Giannis Antetokounmpo konuyla ilgili, “Babam profesyonel bir futbolcuydu ve Yunanistan’da aşık olduğum ilk spor futboldu. Hep bir futbol takımına sahip olma hayalim vardı. Kardeşlerim ve ben Nashville SC’yi keşfettiğimizde, bunun dahil olmak istediğimiz bir ekip ve şehir olduğunu biliyorduk. Yakında GEODIS Park’ta bir maça katılmak için de sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.