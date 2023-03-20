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Gibi dizisinin 4. sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Dijital yayın platformu Exxen, merakla beklenen Gibi dizisinin 4. sezonunun 31 Mart Cuma günü başlayacağını bildirdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:58
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Gibi dizisinin 4. sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Gibi dizisinin 4. sezonunun başlayacağı tarih belli oldu
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Yayınlandığı tarihten bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gibi dizisi için 4. sezonu 31 Mart Cuma günü başlayacak.

Dizinin yayınlandığı Exxen'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceralar, yepyeni atılımlar... Gibi 4. sezon, 31 Mart Cuma Exxen’de başlıyor" denildi.

Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gibi dizisi kısa skeçlerden oluşuyor. Dizide Feyyaz Yiğit 'Yılmaz'ı, Kıvanç Kılıç 'İlkkan'ı, Ahmet Kürşat Öçalan ise 'Ersoy'u canlandırıyor.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan üç arkadaştır.

Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir.

Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

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