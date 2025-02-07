Gıda fiyat endeksi geriledi: Şeker ve yağ fiyatlarında sert düşüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gıda fiyat endeksi geriledi: Şeker ve yağ fiyatlarında sert düşüş

FOA (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) Gıda Fiyat Endeksi ocakta %1,6 düşerek 124,9 puana geriledi. Şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Gıda Fiyat Endeksi, Ocak 2025'te bir önceki aya göre %1,6 düşüşle 124,9 puana geriledi. Bu düşüşte özellikle şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin gerileme etkili oldu.

Şeker fiyatları, küresel arz görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak %6,8 düşerek Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Brezilya’da şeker kamışı hasadına nisan ayında başlanacak olup, ülkede genel olarak elverişli hava koşulları rekolte beklentilerini artırdı. Ayrıca, Hindistan hükümetinin Ekim 2023’ten beri sınırladığı şeker ihracatını yeniden başlatma kararı, küresel piyasalarda şeker fiyatlarını daha da aşağı çekti.

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Bitkisel yağ fiyatları da %5,6 oranında geriledi. Palm ve kolza yağı fiyatları belirgin şekilde düşerken, soya ve ayçiçek yağı fiyatları istikrarını korudu. Küresel et fiyatları ise ortalama %1,4 düşerken, koyun, domuz ve kümes hayvanları eti fiyatlarındaki azalma, büyükbaş eti fiyatındaki yükselişi dengeledi.

Öte yandan tahıl fiyatları %0,3 oranında hafif bir artış kaydetti. Bu artışta mısır fiyatlarının yükselmesi etkili olurken, buğday ihracat fiyatlarında ise yalnızca sınırlı bir gerileme görüldü. Süt ürünleri fiyatları ise %2,4 oranında artarak Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükselişte, peynir fiyatlarının %7,6 oranında yükselmesi önemli rol oynadı.

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