Gıda üretimi yapan fabrikalara denetim

Esenyurt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede üretim yapan şirketlere yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını koruma amacıyla yürütülen denetimlerde; üretim bantları, paketleme alanları, ambalajlar, son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatları dikkatle kontrol ediliyor. Ayrıca, sağlığı tehdit edebilecek ürünler tespit edildiğinde, anında müdahale edilerek ürünler toplatılıyor. Ekipler, iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhası gibi belgeleri de kontrol ediyor ve hijyen kuralları konusunda gerekli uyarılarda bulunuyor.

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Zabıta ekipleri, denetledikleri işletmelerde eksiklik veya olumsuzluk tespit ettiğinde ise gerekli cezai işlemi uyguluyor. Bu sayede, güvenli gıda üretimi sağlanması için gerekli adımlar atılıyor. Halkın sağlığını ön planda tutan yetkililer, denetimlere aralıksız devam ediyor.