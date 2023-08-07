Gıda zehirlenmesi olduğunu nasıl anlarız

DHA'ya açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Güler Delibalta, gıda zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Virüsün ete bulaşma riskinin uygun şartlarda pişirilerek azalabileceğini söyleyen Delibalta, pişen ette virüs olmayacağını ifade etti.

ZEHİRLENMELERDE BELİRTİLER NELERDİR?

Çeşitli nedenlerle bakteri taşıyan etlerin sindirim sistemine ulaşması mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarını beraberinde getirdiğini ifade eden Delibalta, gıda zehirlenmelerinde belirtileri şöyle sıraladı:

“Gıda zehirlenmesi genellikle hafif geçirilse de bazen ölümcül de olabilen yaygın bir hastalıktır. En yaygın görülen belirtiler ise kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Sebebe bağlı olarak, belirtiler dâhilinde ateş ve üşüme, kanlı dışkılama, dehidrasyon (bedenin çok fazla sıvı kaybetmesi) kas ağrıları, halsizlik ve bitkinlik de sayılabilir.”

DHA