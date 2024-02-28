Gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin liradan ucuz şehirler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin liradan ucuz şehirler ortaya çıktı
Gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin liradan ucuz olan şehirler ortaya çıktı. Yapılan derlemeye göre öne çıkan şehirler , Saraybosna, Üsküp, Şarm El Şeyh Potgoritsa ve Belgrad oldu.

Mart ayında keyifli bir yurt dışı tatili yapmak isteyenler için gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin liranın altındaki yurt dışı şehirler, Enuygun sitesi tarafından derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında Türk vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile seyahat edilebilecek şehirler arasında; Lefkoşa, Saraybosna, Üsküp, Şarm El Şeyh Potgoritsa ve Belgrad öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli kimlikle giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya 1685 liradan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 2 bin 702 liradan, Tiflis'e 3 bin 881 liradan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e 4 bin 39 liradan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kapıda vize alarak girebildiği Şarm El Şeyh'e 4 bin 971 liradan, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya 5 bin 132 liradan, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'a 5 bin 445 liradan başlayan fiyatlarla bilet alınabiliyor.

Son Haberler
Mezarlıkta otlar yandı Yerel Haberler
Mezarlıkta otlar yandı
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı Gündem
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı
Fed yetkilisinden faiz mesajı Ekonomi
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Papa hastaneye kaldırıldı Dünya
Papa hastaneye kaldırıldı
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi Sağlık
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak Ekonomi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor?