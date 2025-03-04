Gilgeous-Alexander, Thunder'a 50. galibiyetini getirdi

Oklahoma City Thunder, Houston Rockets’a karşı aldığı 137-128’lik galibiyetle NBA'deki 50. zaferini elde etti. Bu önemli galibiyetin başrolünde ise Shai Gilgeous-Alexander vardı. 26 yaşındaki yıldız oyuncu, maçı 51 sayı ile tamamladı ve aynı zamanda 7 asist yaptı. Gilgeous-Alexander, bu performansıyla kariyerinde dördüncü kez 50 sayıyı geçerken, bu başarıyı önceki yıllarda hiç gerçekleştirmemişti. Sezon boyunca ortalama 32,2 sayı ile mücadele eden Gilgeous-Alexander, bu maçta tüm serbest atışlarını 10’da 10 gibi başarılı bir şekilde tamamladı.

Shai Gilgeous-Alexander, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “50 sayı olsa da, 27 sayı olsa da, 17 sayı olsa da – kazandığımız sürece bu işin tadını çıkarıyorum. Bu eğlenceli bir gece,” dedi. Yıldız oyuncu, takımına enerji sağlamak ve doğru hamleleri yapmak için oyun içerisinde her zaman agresif bir yaklaşım sergileyerek, sahadaki her fırsatı değerlendiriyor.

THUNDER SEZONU ZİRVEDE SÜRDÜRÜYOR

Oklahoma City Thunder, son 15 maçında 13 galibiyet alarak, Batı Konferansı'nda liderliğini pekiştirdi ve sezon genelinde 50-11'lik bir dereceye ulaştı. Batı Konferansı'nda, Thunder'ın dışında henüz 40 galibiyet alan başka bir takım bulunmuyor. Bu başarının ardında, takımın kolektif oyun anlayışı ve Shai Gilgeous-Alexander’ın liderliği büyük rol oynuyor.

Thunder’ın bu başarısı, koç Mark Daigneault’un takıma kazandırdığı yenilikçi stratejilerin ve takımın yüksek enerjiyle sahada mücadele etmesinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Gilgeous-Alexander’ın her geçen gün daha da gelişen oyun becerileri, takımın bu başarılı dönemi sürdürmesine olanak tanıyor.