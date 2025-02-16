Gimenez'den tarihi başlangıç: En son Pulisic ve Shevchenko yapmıştı

Serie A’nın 25. haftasında Milan, Stadio Giuseppe Meazza’da Hellas Verona’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, devre arasında Feyenoord’dan transfer edilen Santiago Gimenez’den geldi. Bu golle Meksikalı yıldız, Milan tarihine geçti.

Gimenez, Milan formasıyla çıktığı ilk iki Serie A maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu. Daha önce bu başarıya sadece Andriy Shevchenko (1999) ve Christian Pulisic (2023) ulaşabilmişti. Milan, bu galibiyetle tüm kulvarlardaki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

LEAO’NUN ASİSTİ, GİMENEZ’İN BİTİRİCİLİĞİ

Karşılaşmada Milan, oyunun kontrolünü elinde tutsa da Verona savunmasını geçmekte zorlandı. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Rafael Leao, ceza sahasında Alex Jimenez ile paslaştı ve topu Gimenez’in önüne bıraktı. Meksikalı forvet, topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Gimenez, geçtiğimiz hafta Empoli karşısında da ağları sarsarak Milan kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Şimdi gözler, Torino ile oynanacak bir sonraki maça çevrildi. Eğer bu karşılaşmada da gol atarsa, Milan tarihinde ilk üç Serie A maçında da gol atan ilk oyuncu olacak.