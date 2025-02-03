Giray Altınok'un başı yasa dışı bahis reklamıyla dertte!

Kaynak: Haber Merkezi
Giray Altınok'un başı yasa dışı bahis reklamıyla dertte!

Prens dizisi ile sevilen Oyuncu Giray Altınok, televizyon reklamından alınan görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak kullanıldığını açıkladı.

Ünlü Oyuncu Giray Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

Altınok, yaptığı paylaşımda oynadığı bir televizyon reklamından alınan görüntülerin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz şekilde kullanıldığını söyledi.

Yaşanan duruma sert şekilde tepki gösteren ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan bir görüntü yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur."

Giray Altınok hukuki sürecin başlatıldığını belirterek hayranlarını bu tür sahte içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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