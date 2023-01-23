Giray Bulak: Bunları sorgulamak lazım

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, oyun planlarının topa sahip olup orta sahada kalabalıklaşarak rakibin dengesini bozmak olduğunu kaydetti.

"HER ŞEYE RAĞMEN İYİ TUTUNDUK"

Rakibin iyi oyunculara sahip olduğuna değinen Bulak, şöyle devam etti:

"Rakibin çabuk oyuncuları, özellikle Olawoyin'in koşuları bize pahalıya mal oldu. Biz buraya çok eksik geldik. Kaptan Gökhan, iğne ile oynadı.

Üç oyuncumuz hastalık nedeniyle gelemedi. Rakip iyi hamleler yaparken biz oyuncu kullanamadık. Her şeye rağmen oyuna iyi tutunduk.

Yürekli, cesur oynadık ama bu VAR'la sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta Alper Ulusoy ile penaltı verilmedi. Bugün orta sahada yapılan faul dönüyor penaltı oluyor.

Anlatmakta zorlanıyoruz. Hakemlikten aldığımız arkadaşları VAR'a koyuyoruz. Bunları sorgulamak lazım."

"İNŞALLAH SÜPER LİGE ÇIKARLAR"

Rize camiasının büyük bir camia olduğunun altını çizen Bulak, "Çaykur Rizepsor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkan ekiplerden biri Rizespor olur. İyi bir yönetim, kadro ve taraftara sahip. Bunu hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.