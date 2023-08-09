Girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı

Yakutiye ilçesinde Kurtderesi Sokak'taki bir markete giren alaca sansar, iş yeri sahibini tedirgin etti.
Panik olan sansar, girdiği marketteki tezgah raflarının arkalarından çıkmayınca iş yeri sahibi durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Markete gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, 10 saat süren çalışma sonunda sansarı dışarı çıkardı.
Koruma altına alınan ve Albayrak tarafından yapılan muayenesinde sağlık sorunu olmadığı anlaşılan alaca sansar, bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.