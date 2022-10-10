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Giresun Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alınacağını duyurdu

Giresun Üniversitesi Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 5 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:36
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Giresun Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alınacağını duyurdu

Giresun Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alınacağını duyurdu
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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