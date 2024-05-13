Kasksız bisikletli polise yakalandı: "Bisikletlilere ceza yazılıyor muydu abi?"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasksız bisikletli polise yakalandı: "Bisikletlilere ceza yazılıyor muydu abi?"
Kask takmayıp tek tekerlek üzerinde ilerleyen bir bisikletli, polis tarafından yakalandı. Polis memuru, bisikletliye kask takmadığı için ceza yazacaklarını söylediğinde ise bisikletli şaşkın bir şekilde, "Bisikletlilere ceza yazılıyor muydu abi?" şeklinde soru sordu.

Kask takmayıp tek tekerlek üzerinde ilerleyen bir bisikletli, polis tarafından yakalandı. Olay, şehir merkezindeki bir cadde üzerinde meydana geldi. Polis memuru, bisikletliye durdurularak kask takmadığı için ceza yazacaklarını söyledi. Bunun üzerine bisikletli, şaşkın bir şekilde polise dönerek, "Bisikletlilere ceza yazılıyor muydu abi?" şeklinde soru sordu. Polis memuru, bisikletlilerin de diğer sürücüler gibi trafik kurallarına uymak zorunda olduğunu belirtti ve ceza yazma işlemine devam etti. Bu olay, bisikletliler arasında kask takma zorunluluğuna dikkat çektiği gibi trafik kurallarına uymamanın cezasının kaçınılmaz olduğunu gösterdi.

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