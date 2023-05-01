Giresun’da 1 Mayıs kutlaması

Giresun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Giresun’da 1 Mayıs kutlaması

İHA’nın haberine göre, Giresun Debboy ve Belediye Meydanında başlayan ve Topal Osman Ağa Meydanı`nda sona eren yürüyüşe, Türk İş, Kesk, Belediye İş Sendikası, EMEP, Halkevleri Giresun Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuklarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü`nün coşkusunu yaşayan Giresunlular slogan atarak yürüdü. Polis, herhangi bir taşkınlık olmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlama alanına girişlerde sıkı aramalar yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar daha sonra meydandan ayrıldı.

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